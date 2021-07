Focolaio Covid tra i migranti del centro di accoglienza a San Felice a Cancello (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Felice a Cancello (Ce ) – In merito alle notizie diffuse dalla stampa locale circa la presenza di un Focolaio Covid all’interno di un centro di accoglienza per migranti ubicato nel comune di San Felice a Cancello, il Sindaco facente funzioni, Veronica Biondo, precisa quanto segue: “Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. Da questa mattina siamo in contatto con il Sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, al quale abbiamo chiesto di emettere un’ordinanza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce ) – In merito alle notizie diffuse dalla stampa locale circa la presenza di unall’interno di undiperubicato nel comune di San, il Sindaco facente funzioni, Veronica Biondo, precisa quanto segue: “Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. Da questa mattina siamo in contatto con il Sindaco di San, Giovanni Ferrara, al quale abbiamo chiesto di emettere un’ordinanza ...

