Fedez | lo sfogo contro il Codacons

Advertising

infoitcultura : Il Codacons paragona Fedez a Malika, lo sfogo del rapper: 'Fate schifo!' - radiotime : .@fedez denunciato dal Codacons per la raccolta fondi istituita a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. La racc… - soundsblogit : Fedez si sfoga dopo una raccomandata del Codacons che, a sua volta, annuncia una nuova querela contro il rapper - Agenzia_Dire : Lo sfogo di @Fedez contro il #codacons 'Fate schifo, paragonate la raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo… - Dome689 : RT @Open_gol: Lo sfogo di Fedez dopo l'ennesimo esposto del Codacons -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez sfogo

Il lungodiprosegue sempre dal suo account Instagram: 'E' veramente insostenibile questa cosa!!! Io ricordo che il Codacons durante l'emergenza Covid (durante il primo lockdown) chiedeva ...Si dice "perseguitato e stufo", che nel suo lungosi rivolge al Codacons con un durissimo "Vergognatevi", prima di lanciare in aria i fogli in cui " spiega " l'associazione dei ...Io sono stufo di essere perseguitato da voi ed è incredibile che nessuno faccia niente per controllare voi. “Riescono a paragonare la nostra raccolta fondi dove abbiamo raccolto più di 5 milioni di eu ...Fedez contro il Codacons tra esposti, denunce e querele. Questa volta al centro della lite l'iniziativa «Scena Unita». Quando finirà il duello?