DiaSorin completa l'acquisizione di Luminex

(Teleborsa) – DiaSorin ha completato l'acquisizione di Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a USD 37,00 per azione, pari ad un equity value di circa 1,8 miliardi di dollari. L'acquisizione – spiega una nota – permette a DiaSorin l'accesso alla tecnologia e al portafoglio multiplexing di Luminex, rafforzando l'offerta in questo settore ed espandendo al contempo la presenza del Gruppo negli Stati Uniti. Con questa operazione, inoltre, DiaSorin entra nel settore life science, fortificando il proprio legame con la ricerca accademica.

DiaSorin completa l'acquisizione di Luminex

"L'acquisizione di Luminex rappresenta un passo importante della strategia di espansione DiaSorin, che inizia oggi una nuova fase del suo percorso di crescita, posizionandosi come un attore nel settore."

DiaSorin completa iter per acquisizione Luminex Corporation

"L'acquisizione di Luminex, che oggi siamo pronti a completare grazie alle autorizzazioni ottenute da tutte le Autorità competenti, permetterà a DiaSorin di diventare uno dei più importanti gruppi di diagnostica."

