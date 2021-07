Ddl Zan, ora può succedere di tutto. Il Senato respinge la sospensiva per un voto, FdI: “Ritiratelo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, secondo round in Senato per la legge contro l’omotransfobia. L’Aula non ha approvato la sospensiva al ddl presentata da Lega e Forza Italia. Ma c’è un solo voto di scarto: i contrari alla sospensiva sono stati 136, a favore sono stati in 135. Nessun astenuto. Secondo quanto emerge dai tabulati, il voto ha visto assenti ‘non giustificati‘ 5 Senatori del Movimento 5 Stelle, 4 Senatori di Fi, 3 della Lega. Numeri al netto, quindi, dei parlamentari in missione. Ora si va alla discussione in Aula e i numeri traballano per i sostenitori ad oltranza del testo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, secondo round inper la legge contro l’omotransfobia. L’Aula non ha approvato laal ddl presentata da Lega e Forza Italia. Ma c’è un solodi scarto: i contrari allasono stati 136, a favore sono stati in 135. Nessun astenuto. Secondo quanto emerge dai tabulati, ilha visto assenti ‘non giustificati‘ 5ri del Movimento 5 Stelle, 4ri di Fi, 3 della Lega. Numeri al netto, quindi, dei parlamentari in missione. Ora si va alla discussione in Aula e i numeri traballano per i sostenitori ad oltranza del testo di ...

