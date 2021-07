Ddl Zan, in Senato respinta la richiesta di sospensione per un solo voto. La discussione riprenderà domani mattina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvini: “Togliamo dal testo ciò che divide e la legge viene approvata”. Renzi contro il Pd: “È la sesta stella dei grillini” Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvini: “Togliamo dal testo ciò che divide e la legge viene approvata”. Renzi contro il Pd: “È la sesta stella dei grillini”

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - MarastiMattia : @gianlucac1 @YanezPeter Inseriamo nel DDL Zan la discriminazione verso gli esponenziali - GiovannaCampi6 : RT @claudio_2022: Ddl Zan è pericoloso. La scuola già educa al rispetto per l'altro e per il diverso e opera in modo inclusivo. Per i bambi… -