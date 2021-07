Cristiano Malgioglio, prima di diventare zia Malgy stava per seguire un altro tipo di carriera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cristiano Malgioglio, classe 1945 e catanese di nascita ha percorso molta strada per diventare quello che è oggi. Un paroliere di successo e una lunga lista di successi al suo attivo, zia Malgy come amano chiamarlo i suoi innumerevoli fan, è partito da lontano ma oggi è anche star televisiva, riportando in auge la sua carriera. Gli inizi difficili e dolorosi di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio in una recente intervista sul settimanale Sorrisi e canzoni TV, si mette a nudo e con grande generosità tipica di un grande artista, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021), classe 1945 e catanese di nascita ha percorso molta strada perquello che è oggi. Un paroliere di successo e una lunga lista di successi al suo attivo, ziacome amano chiamarlo i suoi innumerevoli fan, è partito da lontano ma oggi è anche star televisiva, riportando in auge la sua. Gli inizi difficili e dolorosi diin una recente intervista sul settimanale Sorrisi e canzoni TV, si mette a nudo e con grande generosità tipica di un grande artista, ...

radiofmfaleria : Cristiano Malgioglio - Tutti Me Miran (ft. Evry) - Chromaticaopsx : AMORE MA TUTTI CONTRO DI ME MA NON HO CAPITO DI COSA AVETE PAURA DI CRISTIANO MALGIOGLIO? COSA SONO DIVENTATO UN PU… - Chromaticaopsx : AMORE MA TUTTI CONTRO DI ME MA NON HO CAPITO DI COSA AVETE PAURA DI CRISTIANO MALGIOGLIO? COSA SONO DIVENTATO UN PU… - Chromaticaopsx : AMORE MA TUTTI CONTRO DI ME MA NON HO CAPITO DI COSA AVETE PAURA DI CRISTIANO MALGIOGLIO? COSA SONO DIVENTATO UN PU… - rsptorino : Cristiano Malgioglio Feat. Barbara D'Urso - Dolceamaro -