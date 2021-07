Covid: Salvini, Green pass? Draghi non è per estremismi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Green pass sul modello francese? "Ne abbiamo parlato ma non metto in bocca opinioni al presidente. Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilsul modello francese? "Ne abbiamo parlato ma non metto in bocca opinioni al presidente. Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a. Noi non siamo per gli. ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fabiochiusi : Comunque non è che perché Meloni e Salvini sono contro il COVID pass allora il COVID pass è indubitabilmente una co… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - roberto28114 : @EugenioCardi Salvini secondo me ha avuto il covid senza denunciarlo e quindi, da buon coglione, ritiene di essere… - Sirus08054277 : #salvini e #meloni contro #greenpass contro #vaccini contro #restrizioni . #idrossiclorochina e #legittimadifesa pe… -