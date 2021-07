Contagi in aumento, l'appello dell'Usl ai vacanzieri: 'Fate il tampone' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono tre riferimenti telefonici (0422.323888; 0422.323701; 0422.323702; dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17) e una mail (coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it). Sottoponendosi al tampone, poi, si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono tre riferimenti telefonici (0422.323888; 0422.323701; 0422.323702; dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17) e una mail (coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it). Sottoponendosi al, poi, si ...

Advertising

Tg3web : Con l'aumento dei contagi non si placa la polemica sul bagno di folla per la sfilata della Nazionale sul bus scoper… - brandobenifei : Le misure introdotte da #Macron vanno studiate, prevedendo magari un ricorso graduale al #greenpass per situazioni… - fattoquotidiano : Tornano a salire i contagi in Italia: +30% nell’ultima settimana, un aumento consistente che avviene dopo ben 15 se… - caroletta71 : RT @Tg3web: Con l'aumento dei contagi non si placa la polemica sul bagno di folla per la sfilata della Nazionale sul bus scoperto per le vi… - fisco24_info : Covid, Oms: contagi settimanali ancora in crescita, risalgono anche i morti: L'aumento dei nuovi contagi nel mondo… -