Clima | Esa e Nasa uniscono le forze

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Esa elenella lotta al cambiamentotico e annunciano una partnership strategica per potenziare le scienze della Terra. L’obiettivo die Esa é garantire che i dati dei satelliti di osservazione della Terra vengano utilizzati al meglio, approfondire la scienza e portare così il massimo beneficio all’umanità. La partnership è stata formalizzata dal direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, e dall’amministratore della, Bill Nelson, attraverso la firma di una dichiarazione di intenti. L’accordo mira a spianare la strada per guidare una risposta globale ...

L'imminente conferenza sul clima COP26, che si riunirà dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, vedrà Esa e Nasa alleate. 'Senza dubbio, lo spazio è il miglior punto di osservazione per misurare e monitorare il clima'. L'imminente conferenza sul clima COP26, che si riunirà dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, vedrà Esa e Nasa alleate. "Senza dubbio, lo spazio è il miglior punto di osservazione per misurare e monitorare il clima". Roma, 14 lug. (askanews) - La sfida mondiale dei prossimi anni è il cambiamento climatico. Una sfida che riguarda la popolazione mondiale e che mette in primo piano il ruolo dei satelliti che osservano la Terra.