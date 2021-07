Arriva il robot a ultravioletti a Marche Nord: disinfetterà tutto l'ospedale (Di mercoledì 14 luglio 2021) PESARO - In arrivo presso l'Azienda Ospedaliera Marche Nord , il robot in grado di disinfettare le stanze di degenza ospedaliera utilizzando la sola luce ultravioletta. Lo strumento, fornito ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 14 luglio 2021) PESARO - In arrivo presso l'Azienda Ospedaliera, ilin grado di disinfettare le stanze di degenza ospedaliera utilizzando la sola luce ultravioletta. Lo strumento, fornito ...

Advertising

PCGamingit : Super Robot Wars 30 arriva in occidente il 28 ottobre - - lugliettog : RT @DenjinDen: ??#SuperRobotWars30 di @BandaiNamcoEU arriva in occidente? In attesa di una comunicazione ufficiale, ecco cosa sappiamo in m… - DenjinDen : ??#SuperRobotWars30 di @BandaiNamcoEU arriva in occidente? In attesa di una comunicazione ufficiale, ecco cosa sapp… - Gabry9416 : @farinast3 @fattoquotidiano Certo ma se prima ti servivano 5 cassiere adesso ne basta una che controlli come vanno… - innovationpost_ : Arriva dalla Cina (ma parla italiano) Smart Robot Motion, una tecnologia in grado di ottimizzare il lavoro dei… -