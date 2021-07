**Amministrative: Salvini, 'voto a settembre? No, si vota il 10 ottobre'** (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Si vota il 10 ottobre, fare le elezioni a settembre significa raccogliere le firme ad agosto, dai non scherziamo". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi risponde sull'ipotesi di tenere a settembre le amministrative. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Siil 10, fare le elezioni asignifica raccogliere le firme ad agosto, dai non scherziamo". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi risponde sull'ipotesi di tenere ale amministrative.

