Affare Joao Mario, lo Sporting Lisbona minaccia l’Inter, che è pronta al contrattacco (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo Sporting minaccia l’Inter per la questione Joao Mario, ma i nerazzurri hanno in mano ragioni contrattuali È notizia di ieri quella dello Sporting pronto a fare guerra all’Inter per la questione Joao Mario e la risoluzione contrattuale che ha permesso al centrocampista di trasferirsi al Benfica. I nerazzurri, però, avrebbero dalla loro ragioni contrattuali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel contratto stipulato nel 2016 tra Inter e Sporting era presente una clausola che, nel caso in cui ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Loper la questione, ma i nerazzurri hanno in mano ragioni contrattuali È notizia di ieri quella dellopronto a fare guerra alper la questionee la risoluzione contrattuale che ha permesso al centrocampista di trasferirsi al Benfica. I nerazzurri, però, avrebbero dalla loro ragioni contrattuali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel contratto stipulato nel 2016 tra Inter eera presente una clausola che, nel caso in cui ...

