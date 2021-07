Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 18:20 FT BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SULLA PONTINA A SEGUITO DI INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA POMEZIA ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA. Più AVANTI SULLA PONTINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE PER CANTIERI ATTIVI ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE. CODE SUL LUNGOMARE E SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE ALTEZZA FLAMINIA E Più AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA ...