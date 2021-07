Superquark torna nell’estate di Rai 1 dal 14 luglio 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) Non poteva saltare questo appuntamento. Anche quest’anno andrà in onda Superquark. Piero Angela torna su Rai1 con una nuova edizione del programma che arriverà in prime time da mercoledì 14 luglio alle 21.30, per 7 settimane. Che cosa vedremo in questa nuova edizione del programma di Rai 1? Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”. Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si dimostra, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella nuova stagione sarà ancora Alberto Angela protagonista dello spazio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Non poteva saltare questo appuntamento. Anche quest’anno andrà in onda. Piero Angelasu Rai1 con una nuova edizione del programma che arriverà in prime time da mercoledì 14alle 21.30, per 7 settimane. Che cosa vedremo in questa nuova edizione del programma di Rai 1? Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”. Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si dimostra, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella nuova stagione sarà ancora Alberto Angela protagonista dello spazio ...

ildenaro_it : #PieroAngela torna in tv. La #mostra sui #Gladiatori al @MANNapoli apre la serie #estiva di @SuperQuarkRai - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ SUPERQUARK “ * « TORNA L’APPUNTAMENTO CON PIERO ANGELA, DAL 14 LUGLIO PER 7 PRIME SERATE »… - SecolodItalia1 : Estate di vero servizio pubblico con Piero Angela: su Raiuno torna Superquark per 7 settimane (video)… - strawfield01 : mercoledì torna superquark?????? - massimosideri : RT @MassiBucchi: Mercoledì 14 luglio torna su #rai1 #Superquark e per il sesto anno consecutivo c'è anche la mia rubrica 'Da dove viene ':… -