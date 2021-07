Su TikTok ora in vendita anche AI (Di martedì 13 luglio 2021) ByteDance ha creato BytePlus per offrire ad altre aziende l’algoritmo che modella la user experience di TikTok. E ci sono già i primi clienti. ByteDance (bytedance.com)L’algoritmo alla base di TikTok è in vendita. Il social più diffuso tra i giovanissimi non è certo l’unico ad essere alimentato da un’intelligenza artificiale che analizza i dati di navigazione degli iscritti per costruire un’esperienza utente sempre più personalizzata e adattata ad abitudini e gusti individuali. Si tratta dello stesso meccanismo su cui si regge il flusso di contenuti FYP (For You Page), che appunto somministra i filmati che fanno più al caso di ciascun ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 luglio 2021) ByteDance ha creato BytePlus per offrire ad altre aziende l’algoritmo che modella la user experience di. E ci sono già i primi clienti. ByteDance (bytedance.com)L’algoritmo alla base diè in. Il social più diffuso tra i giovanissimi non è certo l’unico ad essere alimentato da un’intelligenza artificiale che analizza i dati di navigazione degli iscritti per costruire un’esperienza utente sempre più personalizzata e adattata ad abitudini e gusti individuali. Si tratta dello stesso meccanismo su cui si regge il flusso di contenuti FYP (For You Page), che appunto somministra i filmati che fanno più al caso di ciascun ...

