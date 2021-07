Olimpiadi: Ginnastica, Vanessa Ferrari sceglie 'Con te partirò' di Bocelli per il corpo libero (2) (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Il regolamento Fig non permette l'uso delle parole, al contrario della ritmica dove invece è ammesso, e quindi il brano è stato arrangiato per l'occasione e vocalizzato dal tenore Fabio Armiliato, che con la moglie Daniela Dessì, prematuramente scomparsa, aveva già accompagnato Vanessa a Rio de Janeiro con il Nessun Dorma di Puccini. La Ferrari, che il 25 aprile, il giorno della Liberazione, aveva vinto il bronzo continentale al corpo libero agli Europei di Basilea con “Bella Ciao”, e il 26 giugno scorso aveva ottenuto la qualificazione alla sua quarta olimpiade – primato nazionale dell'artistica italiana - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Il regolamento Fig non permette l'uso delle parole, al contrario della ritmica dove invece è ammesso, e quindi il brano è stato arrangiato per l'occasione e vocalizzato dal tenore Fabio Armiliato, che con la moglie Daniela Dessì, prematuramente scomparsa, aveva già accompagnatoa Rio de Janeiro con il Nessun Dorma di Puccini. La, che il 25 aprile, il giorno della Liberazione, aveva vinto il bronzo continentale alagli Europei di Basilea con “Bella Ciao”, e il 26 giugno scorso aveva ottenuto la qualificazione alla sua quarta olimpiade – primato nazionale dell'artistica italiana - ...

