Octopath Traveler 2? Il gioco festeggia tre anni e Square Enix annuncia una ' nuova avventura'

(Di martedì 13 luglio 2021) Uno dei generi che non passa mai di moda nei videogiochi sono proprio i giochi di ruolo. Sebbene questi si evolvano sempre di più portando con ségrafica e sistemi di combattimento, di tanto in tanto ne abbiamo uno che evoca maggiormente i primi giochi di ruolo, e tra questi,è l'esempio perfetto. Ilche è stato sviluppato da, ha appena compiuto 3dal suo lancio su Nintendo Switch. In occasione di questoversario, i suoi dirigenti hanno pubblicato un tweet in cui comunicano di essere al lavoro su una ...

Ultime Notizie dalla rete : Octopath Traveler

... Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven,, Torchlight III e Yakuza Like a Dragon. La lista dei partenti è stata ufficializzata con il consueto post di Xbox Wire , e l'...Recentemente, dopo un lungo tempo di esclusività per Nintendo Switch, persinoha fatto capolino sulla piattaforma. È legittimo immaginare che altri prodotti Square Enix possano ...Nuovo capitolo all'orizzonte? Uno dei generi che non passa mai di moda nei videogiochi sono proprio i giochi di ruolo. Sebbene questi si evolvano sempre di più portando con sé nuova grafica e sistemi ...Il terzo anniversario di Octopath Traveler porta con sé aria di sequel: il vento di Square-Enix soffia in direzione di un nuovo viaggio.