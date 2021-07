Cyberpunk 2077: un enorme aggiornamento da 38 GB compare online – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Cyberpunk 2077 potrebbe essere sul punto di ottenere un grosso aggiornamento, visto che un update “nascosto” da 38 GB sembra sia comparso online.. Cyberpunk 2077 potrebbe ottenere presto un grosso aggiornamento, visto che un update da ben 38 GB è comparso di recente nel database di Epic Games Store ma non risulta ancora disponibile per gli utenti, cosa che fa comunque pensare a un suo prossimo rilascio al pubblico. Proprio qualche giorno fa era emerso che il gioco di CD Projekt RED avrebbe dovuto ricevere il più grande aggiornamento di sempre nel prossimo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021)potrebbe essere sul punto di ottenere un grosso, visto che un update “nascosto” da 38 GB sembra sia comparso..potrebbe ottenere presto un grosso, visto che un update da ben 38 GB è comparso di recente nel database di Epic Games Store ma non risulta ancora disponibile per gli utenti, cosa che fa comunque pensare a un suo prossimo rilascio al pubblico. Proprio qualche giorno fa era emerso che il gioco di CD Projekt RED avrebbe dovuto ricevere il più grandedi sempre nel prossimo ...

