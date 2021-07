Covid, Merkel: 'In Germania per ora nessun obbligo vaccinale' (Di martedì 13 luglio 2021) Angela Merkel ha ribadito che al momento la Germania non ha intenzione al momento di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per alcune categorie della popolazione. 'Non intendiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) Angelaha ribadito che al momento lanon ha intenzione al momento di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per alcune categorie della popolazione. 'Non intendiamo ...

