Caso Denise Pipitone, l'ex pm Angioni: «Le persone devono sapere»

L'ex pm Maria Angioni che fin sa subito indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, da settimane è finita al centro di una inchiesta dei suoi stessi colleghi con l'accusa di false affermazioni al Pubblico Ministero. La Angioni non ritratta: «Le persone devono sapere, meglio il processo».

L'ex pm Maria Angioni non ritratta: indagata per false affermazioni

Maria Angioni ha dichiarato di non volersi tirare indietro ma proseguire verso il processo perché, «se ritrattassi, e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto al Pm non è vero, il ...

