Campania in zona gialla | preoccupa la variante delta | la decisione

(Di martedì 13 luglio 2021) La Regione, a causa della risalita dei contagi e della diffusione della, va verso il passaggio in: la. Vincenzo De Luca e la situazione Covid in: si rischia lagalla (via social)Stando ai dati attuali, la ripresa dei contagi si osserva in ben 19 Regioni. Allo stato attuale, cinque di esse rischiano seriamente il passaggio in. Tra queste rientra anche ladi Vincenzo De Luca. Gli enti locali chiedono una revisione dei parametri ...

Advertising

InfoCilentoWeb : Contagi in aumento: Campania rischia zona gialla - BigSasyBoy : @VincenzoDeLuca Si vanta sempre di essere il migliore, che la Campania è la regione migliore, che la Campania ha fa… - bizcommunityit : Covid, 4 regioni rischiano di nuovo la zona gialla: c'è anche la Sicilia. Ma Sileri frena - massimobuondon1 : @Fra_tante3 Intanto Campania prossima zona gialla - Mauro22868027 : RT @Libero_official: Le cifre non sembrano lasciare scampo a #Sicilia, #Marche, #Campania e #Abruzzo: presto #zonagialla a causa delle #var… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

La variante Delta continua la propria avanzata, e quattro Regioni temono di tornare in'gialla' in piena estate. Si tratta di Sicilia,, Marche e Abruzzo. Anche per questo il commissario Figliuolo vuole 'intercettare gli indecisi' del vaccino 'per raggiungere l'immunità di ...Coronavirus, si torna ingialla., Sicilia e Marche vicine L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sono tornati rapidamente a crescere a causa della variante delta che ormai è dominante in tutto ...Coi numeri della pandemia in risalita, 4 regioni temono di tornare in zona gialla anti-Covid: sono Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo. Il tasso di positività nazionale sale all1 ...CAMPANIA – I contagi tornano a salire e la variante Delta del Covid preoccupa non poco. Ecco perché alcune Regioni rischiano di tornare in zona Gialla tra non molto. Si tratta di Campania, Sicilia, Ma ...