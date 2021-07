Calciomercato Serie C | Matelica | ecco Rolfini

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Matelica, preso Rolfini dal Legnago - DiMarzio : #Calciomercato, tutte le news di oggi sui club di #SerieB e #SerieC: Scaglia dal #Monza al #Como, trattative in cor… - DiMarzio : #Calciomercato | #Pescara, la firma di Zappella è attesa a giorni - Zcfnews : CalcioMercato Serie A Ultimi trasferimenti - psb_original : Calciomercato Serie B - Due club di cadetteria su Tumminello dell'Atalanta #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport

REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Federico Ricci dal Sassuolo . Il giocatore resterà in Calabria fino al 2024. Ecco il comunicato del club: " Reggina 1914 ...REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Vasco Regini fino al 30 giugno 2022. Ecco il comunicato del club: " Reggina 1914 comunica di aver ...Il bosniaco verso la conferma in giallorosso ROMA (ITALPRESS) - Edin Dzeko è pronto a iniziare un nuovo campionato con la Roma, o quantomeno questo è ciò che si evince dalla foto pubblicata dal ...Tutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D Il calciomercato non si ferma mai: né quello di serie A, che quello di serie B, C e D. 20:00 - "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un ...