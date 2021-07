(Di martedì 13 luglio 2021) Lariabbracciadopo tre anni di assenza. L'attaccante brasiliano è aper svolgere lemediche in clinica Paideia e poi unirsi ai suoi ex compagni in ritiro ad...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, la super tifosa Suor Paola: 'Ho chiesto a #Lotito di abbassare lo stipendio a #Sarri se bestemmia' - Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - OfficialSSLazio : Il Direttore Sportivo #Tare presenta il mister ?? 'Abbiamo scelto #Sarri per compiere un salto di qualità, è un alle… - glooit : Calcio: Lazio; Felipe Anderson a Roma, visite e poi Auronzo leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Riecco Felipe Anderson: il club annuncia l'arrivo in città del brasiliano -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lazio

I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus,, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) ...Lariabbraccia Felipe Anderson dopo tre anni di assenza. L'attaccante brasiliano è a Roma per svolgere le visite mediche in clinica Paideia e poi unirsi ai suoi ex compagni in ritiro ad Auronzo di ...I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) ...La Lega Serie A ha reso noto che nella giornata di domani 14 luglio, alle ore 18.30, sarà presentato il calendario della Serie A TIM 2021/2022. La diretta dei sorteggi è disponibile su DAZN e sul cana ...