Borsa | a Tokyo apertura in rialzo +0 | 61%

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia all'aggiornamento del record fatto segnare dagli indici statunitensi e in attesa dei dati sul commercio dalla Cina per il mese di giugno.

