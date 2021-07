Bonus 110%, proroga al 2022 per tutti, di sei mesi solo per le case unifamiliari (Di martedì 13 luglio 2021) Via libera dalla Commissione europea al Piano Pnrr che fruisce dei fondi europei per coprire i costi della maxi detrazione fiscale. Per condomini scadenza al 31 dicembre 2022, per le case singole scadenza al 30 giugno 2022 Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 luglio 2021) Via libera dalla Commissione europea al Piano Pnrr che fruisce dei fondi europei per coprire i costi della maxi detrazione fiscale. Per condomini scadenza al 31 dicembre, per lesingole scadenza al 30 giugno

Nuova campagna radio per Sikkens ... il primo sui prodotti antimuffa e il secondo sui bonus fiscali (Bonus Facciate 90% e Super Eco Bonus 110%). I soggetti, on air dal 21 giugno al 5 settembre , per 7 settimane in totale, saranno ...

Decreto Semplificazioni, corsa per estendere il bonus 110% Il Sole 24 ORE Recovery: M5s, con via libera Ue a proroghe Superbonus spinta ai cantieri Roma, 13 lug 18:35 - (Agenzia Nova) - Avere certezze sui termini per usufruire del Superbonus 110 per cento è un fattore decisivo per consentire alla nostra maxi-agevolazione di sprigionare tutti i ...

Fondi PNRR e Superbonus 110%: via libera del Consiglio Ue Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi dell'UE per la ripresa e la ...

