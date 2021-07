Angelina Jolie è stata avvistata (di nuovo) con The Weeknd a un concerto (Di martedì 13 luglio 2021) Le indiscrezioni su Angelina Jolie e The Weeknd non si fermano: dopo la cena insieme, che aveva smosso le cronache rosa di tutto il mondo, adesso ci sarebbe anche un concerto. A Los Angeles, i due si erano incontrati per mangiare qualcosa insieme. I paparazzi avevano catturato alcuni scatti, ma non di loro due insieme: distanti l’uno dall’altro, come a non voler dare adito a nuovi gossip. Stando a quanto afferma la cronaca rosa d’oltreoceano, Angelina e The Weeknd potrebbero essersi ritrovati a discutere del loro amore verso l’Etiopia. E! News ha infatti accentuato l’incredibile legame tra ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021) Le indiscrezioni sue Thenon si fermano: dopo la cena insieme, che aveva smosso le cronache rosa di tutto il mondo, adesso ci sarebbe anche un. A Los Angeles, i due si erano incontrati per mangiare qualcosa insieme. I paparazzi avevano catturato alcuni scatti, ma non di loro due insieme: distanti l’uno dall’altro, come a non voler dare adito a nuovi gossip. Stando a quanto afferma la cronaca rosa d’oltreoceano,e Thepotrebbero essersi ritrovati a discutere del loro amore verso l’Etiopia. E! News ha infatti accentuato l’incredibile legame tra ...

Advertising

_mary_esse_ : Allora per me Angelina Jolie e The Weeknd è un grandissimo NO!!! - Tiburnoofficial : Battaglia legale per un vino rosé - marvelcinemaita : Eternals: primo sguardo alla action figure del personaggio di Angelina Jolie dal merchandise - tobesxlonely : ma quindi Angelina Jolie e The Weeknd si stanno davvero frequentando... - FrankieeD9 : @ourrachblogs Al Pacino and Angelina Jolie -