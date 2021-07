Altro che Via della Seta… Gli Usa propongono un Digital Marshall Plan

Leggi su formiche

(Di martedì 13 luglio 2021) Nelle ore in cui il Consiglio affari esteri chiedeva alla Commissione europea di predisporre, entro la primavera prossima, una lista di “progetti evidenti e di forte impatto” per contrastare la ViaSeta cinese, sul quotidiano statunitense The Hill appariva un editoriale dal titolo eloquente: “Gli Stati Uniti hanno bisogno di un pianoe per contrastare la ViaSetaCina”. A firmarlo Orit Frenkel, cofondatore e amministratore delegato dell’American Leadership Initiative, con un passato all’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti; ...