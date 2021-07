Alla Federico II un centro di formazione europeo per la chirurgia del ginocchio e l’artroscopia (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II di Napoli ospiterà un centro di formazione europeo per la chirurgia del ginocchio e l’artroscopia. L’Area Ortopedica e Traumatologica del Dipartimento di Sanità Pubblica ha ottenuto l’abilitazione a Teaching Center internazionale, nella figura del professore Donato Rosa, dAlla Società scientifica Siagascot, la più prestigiosa in ambito ortopedico. Tra queste realtà c’è uno scambio di giovani ortopedici di varie nazionalità, soprattutto nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Scuola di Medicina edell’UniversitàII di Napoli ospiterà undiper ladel. L’Area Ortopedica e Traumatologica del Dipartimento di Sanità Pubblica ha ottenuto l’abilitazione a Teaching Center internazionale, nella figura del professore Donato Rosa, dSocietà scientifica Siagascot, la più prestigiosa in ambito ortopedico. Tra queste realtà c’è uno scambio di giovani ortopedici di varie nazionalità, soprattutto nel ...

