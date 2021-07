Zona rossa Piazza Armerina | troppi contagi nel Comune dell’ennese

(Di lunedì 12 luglio 2021)diventa, dopo il boom dinel. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Saranno consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale. L'articolo proviene da Italia Sera.

