Wta Losanna 2021 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 13 luglio con Giorgi e Paolini

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il, glie l’didi13del torneo Wta di. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà la giovane azzurra Lucia Bronzetti che affronterà la svizzera Sugnaux, mentre a seguire sarà la volta di Camilacontro la norvegese Eikeri; sul campo numero 1 sarà protagonista Jasmineche se la vedrà con la greca Grammatikopoulou. CENTRE COURT Dalle 12:00 – Bronzetti vs Sugnaux A seguire – Eikeri vsA seguire – Garcia vs Dulgheru A seguire – ...

Advertising

sportface2016 : #WtaLausanne 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 13 luglio con #Giorgi e #Paolini - zazoomblog : Wta Losanna 2021: Bronzetti accede al main draw In-Albon battuta 2-1 - #Losanna #2021: #Bronzetti #accede - sportface2016 : #Tennis #Wta #Losanna 2021, Lucia #Bronzetti accede al tabellone principale: sconfitta in rimonta l'elvetica… - sportface2016 : #WtaLausanne e #WtaBudapest 2021: la programmazione tv e streaming - federtennis : I nostri azzurri in campo oggi ???? WTA Praga Gatto Monticone ?? Minnen ???? ATP Bastad Gasquet ?? Cecchinato ???? ATP B… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Losanna

Susan Bandecchi (219) non riuscita a superare il primo turno del Ladies Open di. Inserita in tabellone dopo la rinuncia di Viktorija Golubic (48), la ticinese stata sconfitta da Clara Burel (125) con il ...Di seguito la suddivisione del montepremi deldi, suddivisa turno per turno. MONTEPREMI2502021 PRIMO TURNO - 2.804 SECONDO TURNO - 3.820 QUARTI DI FINALE - 4.891 ...Non ce l'ha fatta Susan Bandecchi (WTA 219) ad approdare agli ottavi di finale a Losanna, nel suo secondo torneo WTA in carriera. La ticinese ha perso contro la francese Clara Burel (125) con il punte ...L'unico turno delle qualificazioni del torneo WTA Losanna di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne 2021, disputato sulla terra battuta outdoor elvetica, sorride alla numero 2 d ...