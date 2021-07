Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vita è campione d’Europa gli azzurri di mancini hanno battuto l’Inghilterra ai rigori nella finale di ieri sera Wimbledon decisive due parate di Donnarumma la nazionale rientrata stamani a Fiumicino per l’entusiasmo dei tifosi che attendevano i calciatori in aeroporto tutto l’hotel Parco dei Principi oggi sarà ricevuta da Mattarella al Quirinale da draghi a Palazzo Chigi ci sarà anche a te oh berrettini tennista reduce dalla finale di Wimbledon terza contro Djokovic anche la c’hai esulta di questa squadra un intero paese che non molla mai grazie a Mancini e a ...