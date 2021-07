Trovare il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe non essere difficile

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Finora sul conto delS21 FE c’è stata molta confusione: l’ammiraglia a prezzi accessibili del colosso di Seul verrà certamente rilasciata quest’anno, nonostante il ritardo di cui ormai tanto si parla. Come riportato da ‘SamMobile‘, un recente rapporto ha confermato che il device sarà in vendita nel Q4 2021, pur non essendo molto facile da reperire. La società stava apparentemente considerando la possibilità di un lancio per mercati limitati, anche se alla fine le cosero andare in maniera diversa. Inizialmente si vociferava che ilS21 FE venisse rilasciato solo in ...