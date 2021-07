Super Donnarumma ne para due: rivivi la sequenza dei rigori (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia è campione d'Europa! Nella finale contro l'Inghilterra sono decisivi i rigori, dopo l'1 - 1 dei tempi regolamentari e supplementari. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia è campione d'Europa! Nella finale contro l'Inghilterra sono decisivi i, dopo l'1 - 1 dei tempi regolamentari e supplementari.

Advertising

sa_ambro : RT @massimozampini: Super Donnarumma ai rigori, ma tutti grandi! Chiesa di più, a momenti la pareggia da solo finché non crolla esausto. E… - RFillini : Ok Italia ha vinto. Donnarumma Super Star. Ma ora Paolo fai felice i milanisti con il 10!!!!!! Forza Paolo portaci… - pinofaraci54 : RT @massimozampini: Super Donnarumma ai rigori, ma tutti grandi! Chiesa di più, a momenti la pareggia da solo finché non crolla esausto. E… - infoitsport : Le pagelle: Donnarumma super, Mancini capolavoro - AlbertoMagnani6 : RT @massimozampini: Super Donnarumma ai rigori, ma tutti grandi! Chiesa di più, a momenti la pareggia da solo finché non crolla esausto. E… -