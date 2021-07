Serie A | è ufficiale | si torna “alla normalità” | il comunicato

(Di lunedì 12 luglio 2021) LaA ha reso note le date del calendario per la prossima stagione. Il campionato tornerà regolare e ci saranno 5 turni infrasettimanali e 7 soste in totale. La LegaA ha reso note attraverso unle date della prossima edizione del campionato nazionale e della Coppa Italia con la Supercoppa italiana. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Inter, risolto il contratto del centrocampista portoghese Joao Mario - ACChievoVerona : ??Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? La Lega #SerieA ufficializza le date della prossima stagione ? Si parte il 22 agosto, chiusura il 22 maggio ?? Ecco l… - siamo_la_Roma : ?? La Lega #SerieA ufficializza le date della prossima stagione ? Si parte il 22 agosto, chiusura il 22 maggio ?? E… - RFS_It : ?? Prossima uscita ?? #MrWrong #RomanzoUfficiale ?? Clicca qui ?? #romanticamentefantasy #libridaleggere… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ufficiale

Sky Tg24

FROSINONE - Attraverso un comunicatoapparso sul proprio sito web, il Frosinone ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la società MKS Pogon Szczecin per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, del ...Con una nota sul proprio sitola LegaA comunica le date per la stagione 2021/2022 di campionato e Coppa Italia. Questo il comunicato. Date di calendario competizioniA TIM stagione sportiva 2021/2022A ...(ANSA) - MILANO, 12 LUG - La Lega Serie A ha reso note ufficialmente le date della prossima stagione. Il prossimo campionato di Serie A avrà infatti inizio domenica 22 agosto 2021 e ...Sorrisi, controlli sanitari e prime sudate: è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Salernitana. Giornata intensa quella di oggi per il cavalluccio marino, iniziata di ...