Prete precipita in un dirupo e muore | accompagnava i ragazzi in montagna per una vacanza

(Di lunedì 12 luglio 2021) Don Graziano Gianola, della comunità pastorale di Gesù Buon Pastore della Bovisa (Milano), non ce l'ha fatta. Dopo una caduta inè finito in uned è stato recuperato grazie a un elicottero. Dopo poche ore è morto in ospedale

Doveva essere una bella settimana al fresco della montagna, in mezzo alla natura, coi ragazzi della parrocchia, ma si è trasformata in tragedia. Don Graziano Gianola (47 anni), vice parroco della ...Il religioso era caduto durante un'escursione sul sentiero delle Vipere, lungo il quale stava accompagnando un gruppo di 60 giovani di un oratorio di Milano CreditsL'incidente è avvenuto attorno alle undici di mattina quando don Graziano è scivolato precipitando per quindici metri nel vuoto e poi lungo il pendio erboso, rotolando rovinosamente sul terreno. Il ...Purtroppo la caduta non si è arrestata e il sacerdote è precipitato ancora più giù, per altri venti metri circa. Il gruppo di ragazzi che era con lui, con una suora, non vedendolo più ha subito ...