PNRR, ecco le condizioni per accedere ai 191,5 miliardi di Bruxelles (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 528 le condizioni che l’Italia dovrà rispettare per accedere ai 191,5 miliardi di euro del Recovery Fund. La Commissione europea ha concluso la fase di redazione e di trattative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano con Roma anche se in via formale i finanziamenti (di cui 68,9 a fondo perduto e 122,5 in prestiti) dovranno essere approvati dal Consiglio Europeo. Il versamento arriverà in 10 rate fino al 2026. Tra le condizioni ci sono traguardi qualitativi, concentrati nei primi anni, e obiettivi quantitativi, soprattutto negli ultimi anni. Rispetto a quanto proposto inizialmente dal governo italiano, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 528 leche l’Italia dovrà rispettare perai 191,5di euro del Recovery Fund. La Commissione europea ha concluso la fase di redazione e di trattative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano con Roma anche se in via formale i finanziamenti (di cui 68,9 a fondo perduto e 122,5 in prestiti) dovranno essere approvati dal Consiglio Europeo. Il versamento arriverà in 10 rate fino al 2026. Tra leci sono traguardi qualitativi, concentrati nei primi anni, e obiettivi quantitativi, soprattutto negli ultimi anni. Rispetto a quanto proposto inizialmente dal governo italiano, ...

