Offese a Salvini | due dei 99Posse condannati | altri due assolti

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOttomila euro euro di multa, con pena sospesa: questa la condanna inflitta poco fa dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Antonio Palumbo), a due componenti il gruppo musicale napoletano deiMarco Messina e Luca Persico, in arte “Zulu” accusati diffamazione per alcune frasi offensive nei confronti del leader della Lega pubblicate sui rispettivi profili Fb. Mentre sono statiglidue componenti il gruppo napoletano Massimiliano Iovine e Sasha Ricci. Il giudice non si è pronunciato sulla richiesta risarcimento danni da 100mila euro, chiesto dal leader della Lega. La ...

E l'avvocato difensore di, Claudia Eccher, commenta: "Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio ...L'avvocato diClaudia Eccher, avvocato di, commenta: "Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di ...Ottomila euro di multa la pena inflitta a Marco Messina e Luca Persico, in arte “Zulù”, che ricorreranno in Appello ...Sono stati condannati per diffamazione: Luca Persico, detto 'o Zulù, e Marco Messina, compositore dei 99Posse. Devono pagare 8mila euro, più un risarcimento e ...