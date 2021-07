Matteo Berrettini: ecco quanti soldi si è portato a casa dopo Wimbledon (Di lunedì 12 luglio 2021) Il montepremi di Matteo Berrettini Non solo la finale degli Europei 2020. Ieri infatti si è svolta anche la finalissima di Wimbledon, il torneo di tennis più antico di sempre, che quest’anno festeggia la sua 144esima edizione. Per la prima volta nella storia della competizione a contendersi la vittoria c’era anche l’italiano Matteo Berrettini, che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il montepremi diNon solo la finale degli Europei 2020. Ieri infatti si è svolta anche la finalissima di, il torneo di tennis più antico di sempre, che quest’anno festeggia la sua 144esima edizione. Per la prima volta nella storia della competizione a contendersi la vittoria c’era anche l’italiano, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Palazzo_Chigi : Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai r… - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - chetempochefa : Grazie Matteo Berrettini per la finale storica di Wimbledon che ci hai regalato, tenendo testa al numero 1 al mondo… - Cinzia_Bianco : RT @Palazzo_Chigi: Gli #Azzurri e Matteo #Berrettini a Palazzo Chigi ???? Diretta - francy_1518 : RT @Cristianosmile: Matteo Berrettini insegna agli inglesi cosa vuol dire essere sportivi ???? -