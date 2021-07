Le due parole che fanno la differenza se pronunciate mentre fai sesso

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 luglio 2021) Vorresti migliorare nel? Non hai bisogno di provare migliaia di posizioni, giochi o trucchi, tutto ciò che devi fare è porre al tuo partner una semplice domanda. Così, almeno, ci dice una consulente esperta. C'è sempre spazio per migliorare, soprattutto quando si tratta die relazioni, ed è proprio per questo che così tante persone si rivolgono a blog, libri, tutorial ed esperti alla ricerca di un po' di saggezza o della migliore posizione per rendere l'esperienza più esplosiva possibile, per garantire che gli orgasmi non smettano di arrivare e che la relazione sia buona anche in quei casi in cui il buonnon finisce con ...