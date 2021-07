Italia in trionfo a Euro 2020: “La vittoria del gruppo, di una famiglia di 26 amici” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il trionfo dell’Italia di Mancini è il trionfo di tutti noi Italiani. Tutto sta in quei Tricolori che hanno colorato capillarmente piazze, strade e balconi di ogni angolo del Paese, quei Tricolori che prima significavano “ce la faremo” e oggi significano “ce l’abbiamo fatta”. Un intero Paese travolto da una gioia incontenibile, capace di riassaporare una nuova leggerezza. Roberto Mancini ha compiuto una vera e propria missione sociale, determinando, con la propria impresa, non solo uno storico risultato sportivo, ma un commovente effetto popolare, riuscendo a ridonarci emozioni che ricordavamo, impolverate, in lontani ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildell’di Mancini è ildi tutti noini. Tutto sta in quei Tricolori che hanno colorato capillarmente piazze, strade e balconi di ogni angolo del Paese, quei Tricolori che prima significavano “ce la faremo” e oggi significano “ce l’abbiamo fatta”. Un intero Paese travolto da una gioia incontenibile, capace di riassaporare una nuova leggerezza. Roberto Mancini ha compiuto una vera e propria missione sociale, determinando, con la propria impresa, non solo uno storico risultato sportivo, ma un commovente effetto popolare, riuscendo a ridonarci emozioni che ricordavamo, impolverate, in lontani ...

