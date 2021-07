Italia e Francia, amici più che nemici (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, conferma: la vittoria degli Europei da parte dell’Italia è una gioia condivisa, “a Parigi e in altre città francesi si è festeggiato, la Francia ha tifato Italia”. Italia e Francia, come membri fondatori dell’Unione europea, devono trovare nuovi strumenti per parlarsi e coordinarsi. E questo tifo calcistico è quasi il simbolo di un progetto di cui si parla già da un po’, che ha avuto recentemente un’accelerazione e che è tutt’altro che un vuoto contenitore diplomatico. I negoziati per il “Trattato del Quirinale” sono stati aperti nel ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ambasciatore francese in, Christian Masset, conferma: la vittoria degli Europei da parte dell’è una gioia condivisa, “a Parigi e in altre città francesi si è festeggiato, laha tifato”., come membri fondatori dell’Unione europea, devono trovare nuovi strumenti per parlarsi e coordinarsi. E questo tifo calcistico è quasi il simbolo di un progetto di cui si parla già da un po’, che ha avuto recentemente un’accelerazione e che è tutt’altro che un vuoto contenitore diplomatico. I negoziati per il “Trattato del Quirinale” sono stati aperti nel ...

