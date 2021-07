Il vaccino ReiThera è ben tollerato anche in Fase2 (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - anche in Fase 2 dello studio del vaccino anti Covid di ReiThera i risultati dopo le prime cinque settimane dall'inizio della vaccinazione confermano quanto già osservato nella Fase 1: il vaccino è ben tollerato alla prima somministrazione e ancor meglio tollerato alla seconda. Gli eventi avversi, per la maggior parte di grado lieve o moderato e di breve durata, sono principalmente riferibili a dolore e tensione al sito di iniezione, senso di affaticamento, dolori muscolari e mal di testa. Non si sono registrati eventi avversi seri correlabili al vaccino. Lo annuncia ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI -in Fase 2 dello studio delanti Covid dii risultati dopo le prime cinque settimane dall'inizio della vaccinazione confermano quanto già osservato nella Fase 1: ilè benalla prima somministrazione e ancor meglioalla seconda. Gli eventi avversi, per la maggior parte di grado lieve o moderato e di breve durata, sono principalmente riferibili a dolore e tensione al sito di iniezione, senso di affaticamento, dolori muscolari e mal di testa. Non si sono registrati eventi avversi seri correlabili al. Lo annuncia ...

