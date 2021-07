"Ho ricevuto alcune proposte". Gregoraci torna in tv (e Mediaset non c'entra) (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanti progetti lavorativi, uno dopo l'altro. E una marea di proposte. Per Elisabetta Gregoraci sta per arrivare un altro bel momento lavorativo: l'ex di Flavio Briatore si lascia andare a qualche confessione a TvMia. E dice: “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai…”. La showgirl, tuttavia, è pronta a tornare in onda con Battiti Live, ma in pentola potrebbe esserci molto di più. "Quel palco è casa mia", racconta nell'inter vista. Ma il vero focus restano le sue faccende di cuore: solo qualche giorno fa aveva svelato di avere un rapporto unico con Flavio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanti progetti lavorativi, uno dopo l'altro. E una marea di. Per Elisabettasta per arrivare un altro bel momento lavorativo: l'ex di Flavio Briatore si lascia andare a qualche confessione a TvMia. E dice: “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tanteda parte della Rai…”. La showgirl, tuttavia, è pronta are in onda con Battiti Live, ma in pentola potrebbe esserci molto di più. "Quel palco è casa mia", racconta nell'inter vista. Ma il vero focus restano le sue faccende di cuore: solo qualche giorno fa aveva svelato di avere un rapporto unico con Flavio, ...

