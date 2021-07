Giovane musulmano si converte al Cattolicesimo e ora combatte per la verità

(Di lunedì 12 luglio 2021) La storia di Zubair, ragazzodiventato cattolico, è un segno forte di una testimonianza che smaschera tante falsità. Zubair Simonson è cresciuto in North Carolina, negli Stati Uniti, ha vissuto anche a New York e il suo percorso spirituale è stato di certo travagliato e complesso, ma oggi lo affronta con grande profondità unita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La storia di Zubair, ragazzo musulmano diventato cattolico, è un segno forte di una testimonianza che smaschera tante falsità.