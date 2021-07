Gianetti ruote e Gkn | l’albero e la foresta

(Di lunedì 12 luglio 2021) Con la chiusura improvvisa e brutale del suo impianto toscano, ciò che, tra l’altro, indica cosa si nasconda spesso dietro i discorsi sull’impresa sostenibile e sulla sua responsabilità sociale. Ma, mentre due aziende produttrici di pezzi meccanici per auto vogliono chiudere, molte altre lavorano al massimo della loro capacità produttiva e non riescono comunque a tener dietro alla domanda di chip, sempre per auto. Due mondi ormai molto lontani, che simboleggiano in qualche modo quello che sta accadendo nel mondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianetti ruote

... lo ha dichiarato Valerio Zanolla, segretario generale regionale della categoria che ha incontrato questa mattina i partecipanti al presidio davanti ladi Ceriano Laghetto (Monza). "..."Gkn comenon sono aziende in crisi" "Bene la convocazione al tavolo del Mise, che abbiamo chiesto immediatamente sia per Gkn che per la, dove in ballo ci sono 152 posti ...Con la chiusura improvvisa e brutale del suo impianto toscano, ciò che, tra l’altro, indica cosa si nasconda spesso dietro i discorsi sull’impresa sostenibile e sulla sua responsabilità sociale. Ma, m ...sinergie per innovare in Lombardia', ha risposto a chi gli chiedeva su come reagirà il governo ai licenziamenti annunciati da Gkn di Campi Bisenzio in Toscana e della Gianetti Ruote di Ceriano ...