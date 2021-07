FullMetal Alchemist: un nuovo gioco annunciato da Square Enix, su smartphone – Notizia – iPhoneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 luglio 2021) Square Enix ha annunciato un nuovo gioco di FullMetal Alchemist appositamente sviluppato per piattaforme mobile, con teaser trailer.. Full Metal Alchemist torna sulle scene con un videogioco ufficiale da parte di Square Enix, ma probabilmente molti resteranno delusi dal sapere che si tratta di un gioco mobile. C’è già un teaser trailer per questo nuovo Full Metal Alchemist, che non ha ancora un nome preciso per quanto riguarda il ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 luglio 2021)haundiappositamente sviluppato per piattaforme mobile, con teaser trailer.. Full Metaltorna sulle scene con un videoufficiale da parte di, ma probabilmente molti resteranno delusi dal sapere che si tratta di unmobile. C’è già un teaser trailer per questoFull Metal, che non ha ancora un nome preciso per quanto riguarda il ...

