Figli e nipoti della ricchezza (Di lunedì 12 luglio 2021) John Elkann stringe la morsa sull’impero Agnelli, insieme al fratello, alla sorella e a un paio di cugini; Marina Caprotti prende in mano non solo la proprietà, ma il timone della Esselunga; Leonardo Del Vecchio sistema il futuro a favore dell’ultima moglie e del manager da lui ha scelto; i Benetton dopo la sconfitta sulle autostrade sono alla ricerca di un leader autorevole e riconosciuto; mentre i De Benedetti escono dai riflettori. Che cosa sta accadendo nelle più note dinastie del capitalismo italiano? L’impresa familiare non è un’eccezione tricolore. Se escludiamo le botteghe e i piccoli negozi, prendendo solo le attività medio-grandi, scopriamo che rappresentano il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 luglio 2021) John Elkann stringe la morsa sull’impero Agnelli, insieme al fratello, alla sorella e a un paio di cugini; Marina Caprotti prende in mano non solo la proprietà, ma il timoneEsselunga; Leonardo Del Vecchio sistema il futuro a favore dell’ultima moglie e del manager da lui ha scelto; i Benetton dopo la sconfitta sulle autostrade sono alla ricerca di un leader autorevole e riconosciuto; mentre i De Benedetti escono dai riflettori. Che cosa sta accadendo nelle più note dinastie del capitalismo italiano? L’impresa familiare non è un’eccezione tricolore. Se escludiamo le botteghe e i piccoli negozi, prendendo solo le attività medio-grandi, scopriamo che rappresentano il ...

MlCH_95 : RT @Falconero1987: Siamo una generazione molto fortunata e dobbiamo essere grati alla nostra Nazionale. Mondiale e Europeo in 15 anni è u… - xposeidone : RT @aAnnanka: @matteosalvinimi Salvini ti prego impedisci che venga attuata questa legge,se non lo fai x noi fallo almeno per i tuoi figli… - elydaless : RT @salvinimi: Se la nazionale riuscirà a pareggiare Renzi promette di raccogliere le firme per un nuovo referendum. Un vitalizio milionari… - aAnnanka : @matteosalvinimi Salvini ti prego impedisci che venga attuata questa legge,se non lo fai x noi fallo almeno per i t… - AlessandroV1953 : @ilpetulante @romanino48 E' più facile farsi ammazzare per una partita di calcio che salvare dalla futura schiavitù… -

Ultime Notizie dalla rete : Figli nipoti Milena. Auguri a Nonna Angela Cipolla che compie 101 anni Primogenita di una famiglia con ben otto figli, sarà una seconda mamma verso fratelli e sorelle più ... poi come zia verso i numerosi nipoti e infine come moglie, madre e nonna amatissima dalle nipoti ...

Ci ha lasciato Francesco Lombardozzi (Franco) Alla moglie Angela, i figli, Vincenzo e Stefano, le nuore Lisa e Angela, il fratello Antonio, la sorella Assunta, il cognato Mike, le cognate Annunziata e Giuseppina, i nipoti e i parenti tutti, le ...

Nipoti, ex compagni e figli adottati: a chi andrà l'eredità di Raffaella Carrà? TGCOM DINO CELOT Ne danno il triste annuncio: la moglie Franca, i figli Fabrizio con Claudia e Matteo con Mara, i nipoti Eleonora, Beatrice, Giulia e Alessandro, la cognata, il cognato ed i parenti tutti. I funerali ...

Da cimitero a Museo dei Bambini. Il MUBA di Milano, tra storia, laboratori e progetti un’occhiata a questo complesso tardobarocco: ex Chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri, ora sconsacrata, è sede del MUBA ...

Primogenita di una famiglia con ben otto, sarà una seconda mamma verso fratelli e sorelle più ... poi come zia verso i numerosie infine come moglie, madre e nonna amatissima dalle...Alla moglie Angela, i, Vincenzo e Stefano, le nuore Lisa e Angela, il fratello Antonio, la sorella Assunta, il cognato Mike, le cognate Annunziata e Giuseppina, ie i parenti tutti, le ...Ne danno il triste annuncio: la moglie Franca, i figli Fabrizio con Claudia e Matteo con Mara, i nipoti Eleonora, Beatrice, Giulia e Alessandro, la cognata, il cognato ed i parenti tutti. I funerali ...un’occhiata a questo complesso tardobarocco: ex Chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri, ora sconsacrata, è sede del MUBA ...