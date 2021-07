Europei | Sileri | “Bellissime piazze piene ma ci sarà aumento contagi”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ bellissimo vedere le piazzaperò è chiaro che un numero crescente disi osserverà come si è osservato in altri Paesi”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di ’24 Mattina’ su Radio24. “Io credo che la variante Delta diventerà prevalente e accadrà, purtroppo, molto prima. Temo per fine mese 3-4 volte iche si sono oggi”. In ogni caso, “al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune Regioni in zona gialla. Ad oggi non c’è questo rischio ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane”. “Abbiamo numeri bassi ...

Adnkronos

