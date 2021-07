**Europei: Chiellini, ‘vittoria dedicata a Davide Astori’** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Grazie a nome mio e di tutta la squadra della sua presenza ieri, per noi è stato un gesto molto importante e vogliamo dedicare la vittoria a Lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito parlare”. Lo ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini al Quirinale. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Grazie a nome mio e di tutta la squadra della sua presenza ieri, per noi è stato un gesto molto importante e vogliamo dedicare la vittoria a Lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere aAstori che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e anche nei giovani che ne hanno sentito parlare”. Lo ha detto il capitano azzurro Giorgioal Quirinale. L'articolo proviene da ...

