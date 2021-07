È passato l’anno più buio Si torna a respirare un po’ di ottimismo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 luglio 2021) "Per la sua stessa natura, una newsletter come questa tende a concentrarsi sui problemi da risolvere piuttosto che sui problemi già risolti”. Così inizia il post di Andrew Sullivan sulla sua newsletter The Weekly Dish in occasione del giorno dell’Indipendenza americana il 4 luglio. Per l’occasione “pensavo fosse una buona idea mettere da parte il mio ‘panico morale’ sulle minacce alla società liberale, e invece mettere in luce i fatti e le storie che indicano che un futuro più luminoso è alle porte”. Sullivan parte dalla pandemia. “Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele, sostiene, l’abbiamo essenzialmente battuta grazie ai vaccini mRna appena inventati, che si sono dimostrati ...